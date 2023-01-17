Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года, говорится в сообщении банка.

В целом за 2022 год чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 300,2 млрд рублей. В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,237 трлн рублей.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что 2022 год стал серьезной проверкой способности банка отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. "Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн рублей корпоративных и 4,8 трлн рублей розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд рублей", - заявил Греф (его слова приведены в сообщении банка).

Сбербанк в декабре 2022 года увеличил чистый процентный доход на 19,5% - до 176,5 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 1,701 трлн рублей, что на 5,2% выше результата 2021 года.

Чистый комиссионный доход в декабре 2022 года вырос на 16,7% - до 67,5 млрд рублей. За 2022 год этот показатель увеличился на 6,2% - до 614,8 млрд рублей.

Стоимость риска в декабре 2022 года составила 0,2% (без учета влияния валютных курсов), в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. "В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%", - отметил банк.

Операционные расходы Сбербанка в декабре снизились на 12% - до 80,6 млрд рублей. За 2022 год расходы сократились на 5% и составили 670,4 млрд рублей.

Сбербанк подчеркивает, что он с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные его наблюдательным советом в декабре 2021 года. Банк также отмечает, что его результаты получены без использования послаблений ЦБ РФ (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Сбербанк возобновил публикацию некоторых финансовых показателей по итогам октября прошлого года. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей. В ноябре банк получил 101,6 млрд рублей чистой прибыли, за 11 месяцев - 174,8 млрд рублей.