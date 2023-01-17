Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов в пределах 0,3%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Бумаги Сбербанка начали дешеветь после выхода отчета за декабрь по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2222,42 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1021,5 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар подорожал на 11 копеек, до 68,54 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-1,6%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года, говорится в сообщении банка. В целом за 2022 год чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 300,2 млрд рублей. В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,237 трлн рублей.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,7%), UC Rusal (+1%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник нейтрально-позитивный. Замедление экономики КНР в IV квартале оказалось не столь сильным, как ожидали аналитики. Нефть Brent дорожает на прогнозах существенного увеличения китайского спроса, российский нефтяной морской экспорт восстанавливается. Соответственно, даже вероятная коррекция на рынках в Европе и США может обойти стороной российские акции, которые нацелены на динамику регионального экономического взаимодействия с ключевыми партнерами в Азии. Для индекса МосБиржи целью роста остается 200-дневная скользящая средняя, в районе 2237 пунктов, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи может продолжить положительную динамику в направлении 2250 пунктов. По-прежнему рекомендуется отдавать предпочтение внутренним секторам, в особенности бумагам сегмента финансов, в то время, как нефтегазовый сектор, вероятно, вновь будет двигаться хуже рынка.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что тренд на рынке акций РФ пока не определен. Рынок в краткосрочной перспективе может пойти выше и достичь отметки 2250 пунктов по индексу МосБиржи. В США основные индексы уткнулись в годовой нисходящий тренд, поэтому ближайшие дни будут важными для определения дальнейшей динамики.

Средняя цена нефти Urals снизилась до $46,82 за баррель, что является негативным сигналом. Если цена на нефть марки Urals в 2023 году останется ниже $50 за баррель, то дефицит бюджета РФ может превысить 3,5% ВВП - на уровне 2020 года. В таком случае властям, возможно, придется больше полагаться на заимствования или искать дополнительные источники доходов в 2023 году, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4% к уровню пятницы) на фоне публикации статданных по экономике КНР.

ВВП Китая в IV квартале 2022 года увеличился на 2,9% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в III квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%, отмечает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%. Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году - 2,2%.

По данным ГСУ, численность населения Китая в 2022 году сократилась впервые более чем за 60 лет - с 1961 года. Показатель уменьшился на 850 тысяч человек, до 1,41 млрд человек.

Данные о розничных продажах и промпроизводстве в КНР за декабрь оказались существенно лучше прогнозов, что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики страны после снятия карантинных ограничений, отмечает Bloomberg.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Банка Японии, который может скорректировать денежно-кредитную политику.

На нефтяном рынке утром во вторник цены меняются разнонаправленно из-за выходного в США накануне. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $84,54 за баррель (-1% в понедельник), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $79,19 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии, пишет Trading Economics.

Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в IV квартале, превзошедших прогнозы, оказывает котировкам поддержку.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.