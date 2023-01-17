В Москве считают реалистичными планы роста товарооборота между РФ и КНР до $250 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о позитивной динамике роста товарооборота между Россией и Китаем, и считают реальным достижение годового товарооборота в $250 млрд.

"Динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, количество областей взаимодействия России и Китая постоянно растет.

"Китай - наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 млрд (долларов - ИФ) является абсолютно реалистичным, и надеемся, что в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков.