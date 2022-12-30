Товарооборот продукции АПК между Россией и КНР за 11 месяцев вырос на 36%, до $6 млрд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай за 11 месяцев этого года увеличили товарооборот продукции АПК на 36%, до $6 млрд.

"Увеличивается взаимная торговля продукцией агропромышленно комплекса. В январе-ноябре товарооборот увеличился на 36%, достигнув $6 млрд", - сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи в пятницу.

Как сообщалось, в 2021 году товарооборот между РФ и Китаем в сфере АПК превысил $5 млрд.

Центр "Агроэкспорт" оценивает потенциал поставок продукции российского АПК в Китай в $6-10 млрд в год. В 2021 году экспорт составил $3,6 млрд против $4,1 млрд годом ранее, за семь месяцев этого года - $2,3 млрд против $2,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованным продуктом на китайском рынке в первую очередь будет рыба и морепродукты. В 2021 году РФ поставила в Китай замороженной рыбы почти на $480 млн против $1,2 млрд в 2020 году. За семь месяцев этого года экспорт составил $432,5 млн.

Потенциал роста есть также у поставок зерновых культур, мясной продукции и растительных масел.