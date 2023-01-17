РФ в 2022 году экспортировала более 1 млн тонн рыбы в Китай

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала более 1 млн тонн рыбы, основная страна экспорта - Китай, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов журналистам во вторник.

"США закрылись полностью для импорта российской рыбной продукции. Европа еще не закрыла, но ввела ряд ограничений. Основной рынок сейчас Китай. Туда идет более 1 млн тонн последние годы. Хотя были сложности в прошлом году в связи с тем, что там действовали жесткие ковидные ограничения, сейчас они сняты. В принципе наши экспортеры довольны этим событием", - сказал Соколов.

Он отметил, что РФ развивает цифровую экосистему вместе с китайскими импортерами для того, чтоб в цифровом виде оформлять разрешительные сертификаты на вывоз.

"Но вообще основная цель - насыщение внутреннего рынка. Мы видим неплохую динамику. Внутренний рынок интересен для наших рыбаков и аквакультурщиков. Аквакультура у нас продолжает развиваться. Мы еще не подвели итоги, они будут к 1 апреля - свод по всей России. Но мы рассчитываем, что будет добавка к рекордному показателю прошлого года, когда со времен СССР мы показали наилучший результат", - резюмировал Соколов.

Как сообщалось, в 2021 году экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных биоресурсов составил 1 млн 645 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем в 2020 году. При этом его стоимость выросла на 26%, до $5,85 млрд.