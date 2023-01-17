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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Путин сообщил, что ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,5%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2022 году, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, при этом в III-IV кварталах 2022 года уже наблюдалась положительная поквартальная динамика (с исключением сезонного фактора - ИФ), заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Фактическая динамика (экономики в 2022 году - ИФ) оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, в том числе некоторые эксперты в нашей стране, я уж не говорю о зарубежных экспертах, падение на 10% и 15% и даже 20%. В целом по году (2022 - ИФ) ожидается снижение на 2,5%", - сказал он.

"Уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики (к предыдущему кварталу с исключением сезонного фактора - ИФ), правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. И наша задача поддержать, закрепить эту положительную тенденцию", - подчеркнул Путин.

Первая оценка динамики ВВП за 2022 год будет опубликована Росстатом в середине февраля 2023 года.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2022 году предполагает спад на 2,7%, в 2023 году экономисты ожидают снижение на 2,2%.

Владимир Путин
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