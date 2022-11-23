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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам правительства, может оказаться менее 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в I полугодии. Напомню, что некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно, что пессимисты ошибались. Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные - МВФ, Всемирный банк, ОЭСР. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее 3% (снижения ВВП - ИФ)", - сказал он.

Мишустин при этом отметил, что "несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий".

"Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать. Прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные сценарии, прежде всего в части дальнейшей перестройки платежного баланса, девалютизации экономики и расширения международных расчетов в рублях", - заявил премьер-министр.

По его словам, "при координации бюджетной и денежно-кредитной политики мы будем совместно опираться на утвержденное главой государства новое бюджетное правило, согласно которому на ближайшую трехлетку сможем направлять порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов на финансирование расходов".

Мишустин также заявил, что необходимо предусмотреть меры стимулирования инвестиционной активности, в том числе развития механизма государственных гарантий.

Кроме того, по его словам, нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, "которые связаны со структурной перестройкой экономики". "По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров. Надо принять конкретные решения по его преодолению и обеспечению гибкости рынка", - подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин
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