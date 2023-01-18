Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Незначительное понижение температуры воздуха в понедельник привело к резкому - двукратному росту отбора газа из подземных хранилищ в Европе.

Впрочем, теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень запасов газа в ПХГ является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней. "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 32,6 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку" за невозможностью осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят причин для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" подает газ через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 32,6 млн куб. м на 18 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке с большим торможением отреагировали на понижение температуры. При этом в течение торгового дня вторника цена на газ опускалась ниже $600 за тысячу кубометров.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах вырос до $667 за тысячу кубометров. Впервые за долгое время газ с немедленной поставкой торгуется выше фьючерса на следующий месяц (февральский фьючерс закрылся по $661).

Азиатские котировки остаются существенно выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $957; февральский фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $854.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе во вторник упала до 22% энергобаланса по ЕС после 29% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 81,07% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 16 января запасы сократились на 0,41 процентного пункта. Это максимальный показатель за последние 30 дней.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%.

Германия в выходные открыла свой второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к терминалу в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене как минимум до конца января закрылся из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.

Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.