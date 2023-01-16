Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 82%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 82% от их вместимости, но это один из максимальных за историю наблюдений уровней на эту дату. Европа принимает большие усилия по экономии газа, сокращать потребление топлива помогала теплая погода. Впереди регион ожидает период более привычной для зимы погоды, что должно повысить расход газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 35,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке как обычно просели в преддверии выходных.

После падения в середине недели ниже $700/тыс. куб. м контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах восстановился до $706 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $728.

Азиатские котировки остаются выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $957.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила в среднем 29% энергобаланса по ЕС после 24% в среднем за неделю по 2 по 8 января, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 81,7% - это на 18 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

За газовые сутки 14 января запасы сократились на 0,18 процентного пункта. В выходные падает потребление газа в промышленности и, соответственно, отбор газа из ПХГ.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%. Германия в выходные открыла свой второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к терминалу в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт – прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.

Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.