Цена газа в Европе снова поднялась выше $700/тыс. куб. метров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Продолжающееся похолодание, а вернее возвращение показателей температуры воздуха в Европе в пределы климатической нормы подняло рыночную цену газа выше $700 за тысячу кубометров.

Контракт с поставкой "на день вперед" на голландском хабе TTF днем в среду достиг $700, фьючерсный контракт с поставкой в феврале вырос до $704 за тысячу кубометров.

В начале недели цены на газ падали ниже $600.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень запасов газа в ПХГ Европы является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.