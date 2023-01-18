Haval удвоил долю на российском рынке при сокращении продаж на 14%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники под маркой Haval на заводе под Тулой, в 2022 году продал 33 642 автомобиля, сообщает сайт Корпорации развития и поддержки Тульской области.

В 2021 году в стране было продано 39 126 таких автомобилей. Таким образом, продажи в 2022 году сократились на 14%.

При этом доля бренда на российском рынке за год выросла более чем вдвое, до 7,2%.

В декабре 2022 года в РФ было продано 4 629 автомобилей Haval (рост на 6% относительно декабря 2021 года).

"Прошедший год стал серьезным вызовом. Нам удалось адаптировать производство и бизнес-процессы под новые условия. В результате мы вышли на запланированные показатели продаж", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Haval в России Андрея Акифьева.

В прошлом году бренд обновил интеллектуальную F-серию: новые версии Haval F7 и кросс-купе Haval F7x были представлены в начале 2022 года. В июне состоялся запуск высокофункционального кроссовера Haval Dargo.

Самой популярной моделью бренда в России по итогам года вновь стал компактный кроссовер Haval Jolion, выпуск которого начался на заводе под Тулой в середине мая 2021 года. Годовые продажи этой модели составили 17 112 единиц (рост на 73% относительно 2021 года). Отмечается, что во многом это связано с участием модели с сентября 2022 года в программе государственного льготного автокредитования, предоставляемой министерством промышленности и торговли РФ.

К началу 2023 года в дилерской сети Haval в России был 121 официальный центр.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там выпускаются пять моделей бренда: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9.