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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области решили разместить производство автокомпонентов, сообщил гендиректор региональной Корпорации развития и поддержки Павел Татаренко на инвестиционном форуме в Туле.

"Руководство "Хавейл" заинтересовано в размещении рядом с заводом производства автомобильных компонентов", - сказал он.

В презентации проекта говорится, что общая площадь производственных помещений составит 20 тысяч кв. метров. Предполагаемый объем инвестиций - 3 млрд рублей (с НДС).

На новом производстве планируется выпуск кузовов (штамповка), силовых агрегатов (коленчатые валы, турбокомпрессоры и т.д.), подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), отделки салона (климат-контроль, ткани и кожа), электрики (камера, радар, блок управления и т.д.).

Возможные сроки реализации проекта Татаренко не уточнил.

Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории тульского промпарка "Узловая". Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там выпускаются пять моделей бренда: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9. Планируемая производственная мощность - 150 тысяч машин в год.

В сентябре 2020 года Минпромторг подписал специнвестконтракт (СПИК) с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" для локализации производства автомобилей на территории Тульской области. Автопроизводитель планирует в течение шести лет локализовать в России более 80% производства. Инвестиции превысят 42 млрд рублей, дополнительно будет создано около 900 рабочих мест.

Рядом с автозаводом в настоящее время ведется строительство предприятия по выпуску автомобильных двигателей Haval. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Haval Минпромторг Тульская область Узловая Павел Татаренко
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