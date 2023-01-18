Денежные переводы из России в Грузию в 2022 году выросли почти в шесть раз

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В 2022 году объем денежных переводов в Грузию в 2022 году вырос в 1,9 раза к уровню 2021 года - до $4 372,5 млн, что является рекордным показателем, сообщил Национальный банк Грузии.

Наибольший объем переводов был из России - $2,068 млрд, что в 5,8 раза больше, чем в 2021 году.

Так, в январе переводы составили $168,84 млн (из России - $22,38 млн), феврале - $183,42 млн ($21,94 млн), марте -$193 млн ($27 млн), апреле - $308 млн ($132,98 млн), мае - $505,71 млн ($313,9 млн), июне - $427,35 млн ($231,44 млн), июле - $306,02 млн ($100,6 млн), августе - $334,27 млн ($110,94 млн), сентябре - $387,18 млн ($173,94 млн), октябре - $502,3 млн ($299,28 млн), ноябре - $521,16 млн ($316,14 млн), декабре - $535,3 млн ($317,31 млн).

В первой пятерке стран, которые осуществляли денежные переводы в Грузию, также Италия - $431,65 млн, США - $327 млн, Греция - $224,2 млн, Израиль - $199 млн.

10 января Нацбанк сообщал, что международные резервы Грузии по итогам 2022 года обновили исторический максимум, достигнув $4 900,6 млн. Таким образом, объем резервов превысил рекордный показатель 2021 года ($4 млрд 272,5 млн), увеличившись на 14,7%.

По мнению экспертов, на столь значительный рост показателя повлияло беспрецедентное увеличение объема валютных переводов, в первую очередь из России.