Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Международные резервы Грузии по итогам 2022 года обновили исторический максимум, достигнув $4 млрд 900,6 млн, свидетельствуют данные Нацбанка Грузии. Объем резервов превысил рекордный показатель 2021 года ($4 млрд 272,5 млн), увеличившись на 14,7%.

Наибольший рост резервов в 2022 году был зафиксирован в ноябре, когда они выросли сразу на $263,9 млн.

По мнению экспертов, на столь значительный рост показателя повлияло беспрецедентное увеличение объема валютных переводов, в первую очередь из России.