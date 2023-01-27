Денежные переводы из России в 2022 году составили 85% общего объема переводов в Узбекистан

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В 2022 году объем денежных переводов в Узбекистан по итогам 2022 года увеличился в 2,1 раза, до $16,9 млрд. Из них 85% - $14,5 млрд приходится на Россию, сообщила пресс-служба Центрального банка страны.

Объем переводов из Узбекистана в другие страны вырос на 29%, до $2,1 млрд, добавили в ЦБ. В списке стран-получателей, как и ранее, лидируют Турция и Китай, с которыми осуществляются "челночная" торговля.

В ноябре Центробанк сообщал, что резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 году был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денег в результате валютных ограничений в России.

По прогнозу регулятора, денежные переводы в Узбекистан в 2023 году могут снизиться до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров.

По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 36 млн человек, находится около 2,4 млн человек (около 20% экономически активного населения), в том числе более 60% - в России.