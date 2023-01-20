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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Intel сократит 544 рабочих места в Калифорнии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Корпорация Intel сокращает сотни рабочих мест в Кремниевой долине, сообщает MarketWatch.

С 31 января компания сократит 201 рабочее место в Санта-Кларе, где находится ее штаб-квартира, свидетельствуют данные департамента занятости Калифорнии. Это в два раза больше, чем было объявлено в декабре.

Кроме того, Intel сократит 176 рабочих мест в кампусе в Фолсоме, где ведется деятельность в сфере исследований и разработок (R&D) с 31 января и еще 167 мест с 15 марта.

Intel уведомила власти Калифорнии, что некоторые из сотрудников, подпадающих под сокращения, смогут остаться в компании, если им будет найдено подходящее место. Однако она также сообщила, что готовит дальнейшие увольнения.

В октябре 2022 года Intel объявила, что намерена добиться экономии на расходах в $3 млрд в 2023 году.

Представитель компании Эдди Берр заявила в четверг, что Intel продолжает сокращать расходы "в сложных макроэкономических условиях". Она отметила, что число сотрудников компании в Калифорнии превышает 13 тыс.

По ее словам, Intel продолжает инвестировать в ключевые сферы своих интересов, в том числе в производственные операции в США.

Американские технологические компании с начала текущего года объявили о сокращении уже более 25 тысяч рабочих мест, отмечает MarketWatch.

Intel США Калифорния Санта-Клара Фолсом
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