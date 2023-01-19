Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду запланирован на уровне 55-60 млн т

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 года) запланирован на уровне 55-60 млн тонн, уменьшать экспортную квоту не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

"Размер квоты определен с учетом плана по экспорту на уровне 55-60 млн тонн. Указанный объем позволит выйти на начало следующего сезона с комфортными переходящими остатками. Снижение размера экспортной квоты не планируется", - сказали в ведомстве.

Квота на экспорт зерна будет действовать с 15 февраля по 30 июня этого года. Ее размер составляет 22,5 млн тонн.