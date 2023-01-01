Срок действия квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара закончился и пока не продлен

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Срок действия квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара и сахара-сырца закончился, он был рассчитан по 31 декабря 2022 года включительно. Продления срока пока не было.

Квота на ввоз в РФ сахара и сахара-сырца без уплаты таможенных пошлин в объеме 300 тыс. тонн начала действовать в конце 2021 года. Сначала она была рассчитана до 31 августа 2022 года, затем дважды продлевалась - до 31 октября и 31 декабря.

По данным Минсельхоза, на вторую декаду декабря из квоты было выбрано 207,9 тыс. тонн. Как писали "Ведомости", Минсельхоз планирует инициировать в ЕЭК перенос остатка на 2023 год.

Как сообщала в конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко, новую квоту на льготный ввоз сахара РФ вводить не планирует, в 2023 году будет использовать оставшийся объем.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в этом сезоне (август 2022-июль 2023 гг.) импорт сахара-сырца и сахара может не понадобиться. "Похоже, что произведем такой объем сахара, который будет достаточен для удовлетворения внутреннего спроса", - сказал он.

По прогнозу ИКАР, производство свекловичного сахара в этом сезоне увеличится на 11,8%, до 6,35 млн тонн. В прошлом году его было выработано 5,9 млн тонн.

"В этом сезоне выбран достаточный объем квоты. Осталось немного. Но этого немного, если ввезти, может хватить, чтобы цены вогнать в депрессию. Зачем нам это? У нас вполне здоровая ситуация на внутреннем рынке и накануне посевной 2023 года ее нужно такой и оставить", - заявил Рылько.

В то же время он считает, что поставки оставшегося объема квоты могут быть возобновлены, "если вдруг выяснится, что наблюдается определенная дефицитность". "Но это потом, скорее всего, уже в новом сезоне (начнется в августе 2023 года - ИФ). А сейчас, думаю, что импорт не требуется. Ситуация на рынке нормальная и управляемая", - подчеркнул Рылько.