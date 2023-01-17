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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Путин заявил, что масштабы экспорта зерна из России нужно контролировать

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Масштабы экспорта зерна из РФ нужно контролировать, необходимы стабильные резервы на внутреннем рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством во вторник.

"Нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту, и по страховке, тем не менее, это же влёт пойдет. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны", - сказал глава государства.

Тем более, добавил он, что "мы не знаем результаты работы сельского хозяйства на 2023 год". "Посмотрите, что происходит: в Европе теплая погода, а в Туркменистане - сегодня разговаривал с президентом - минус 25. В Узбекистане минус 23. И что у нас будет происходить? Мы тоже не можем наверняка определить", - сказал он.

"Нам стабильные резервы обязательно нужны. Надо это сохранить", - подчеркнул президент.

Путин сообщил, что уже говорил об этом с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "И еще раз хочу это подчеркнуть и прошу председателя правительства взять это на контроль - при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере агропромышленного комплекса", с тем чтобы они могли направлять получаемые средства на урожай 2023 года, на развитие животноводства, переработку сельхозпродукции, сказал Путин.

При этом он высоко оценил результаты работы агропромышленного комплекса в 2022 году.

Владимир Путин
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