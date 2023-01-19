"Газпром" 20 января начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-2026

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 20 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2026 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 1 млн 250 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения - $1,25 млрд - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 11 февраля 2026 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,15%.

Планируемая дата окончания размещения - 3 февраля или дата размещения последней облигации. Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже. Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 по Москве 20 января до 18:00 31 января.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро.

На текущий момент компания проводит сбор заявок на замещение двух выпусков "вечных" евробондов, номинированных в долларах и евро, а также еще двух долларовых выпусков - с погашением в 2028 и 2037 годах.