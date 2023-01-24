"Газпром" 25 января начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-2027

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 25 января начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в феврале 2027 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения - 1 млрд евро - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 17 февраля 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%.

Планируемая дата окончания размещения - 9 февраля или дата размещения последней облигации. Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже. Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 по московскому времени 25 января до 18:00 3 февраля.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро, а также два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро.