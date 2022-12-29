Глава ВТБ предложил сделать замещение евробондов обязательным

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин предлагает обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. При этом обмениваться на внутренние бонды должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них. Соответствующее письмо было направлено президенту РФ в начале декабря, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с текстом документа.

В письме глава ВТБ напоминает, что в результате введенных против РФ экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены - они потеряли возможность получать платежи и свободно распоряжаться своими инвестициями в евробонды локальных заемщиков.

Костин отмечает, что ряд своевременно принятых мер частично решил эту проблему. Указ президента от 5 июля, обязавший российских заемщиков доводить платежи по евробондам до держателей, чьи права учитываются депозитариями РФ, через раздельные платежи либо через передачу "замещающих" бондов, защитил права инвесторов-резидентов, имеющих счета в российских депозитариях, в части получения выплат. Но с точки зрения свободного распоряжения еврооблигациями эти инвестиции остаются фактически замороженными в международной финансовой инфраструктуре для всех владельцев, включая резидентов, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, обращает внимание глава ВТБ.

Решением проблемы, по мнению Костина, является выпуск "замещающих" бондов - они не создают никакой дополнительной нагрузки для заемщиков, а риск технического дефолта нивелируется тем фактом, что уже проведенные сделки де-факто были признаны международными учетными системами. Однако, к настоящему моменту не более четверти российских эмитентов евробондов выпустили локальные бумаги для замещения, большинство же заемщиков не желают сделать дополнительное усилие по защите прав инвесторов, ограничиваясь механизмом раздельных платежей, который структурно проблему не решает, констатирует он.

Глава ВТБ считает, что нужно сделать обязательным замещение еврооблигаций локальными долговыми бумаги для всех российских заемщиков и применять этот механизм ко всем еврооблигациям независимо от места их учета. Такой подход обеспечит единые и равноправные условия для всех инвесторов, в том числе для тех, кто держит бумаги в международных расчетно-клиринговых системах. Соответствующие изменения предлагается закрепить президентским указом, обязав российские юрлица, имеющие обязательства, связанные с евробондами, обеспечить для всех держателей еврооблигаций возможность их обмена на "замещающие" облигации в порядке, предусмотренном законом от 14 июля (документом закреплен порядок выпуска локальных "замещающих" облигаций - ИФ).

Другой источник "Интерфакса" подтвердил содержание письма и сообщил, что Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину, главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и своему помощнику Максиму Орешкину рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме.

История вопроса

Возможность выпуска "замещающих" локальных облигаций для замены ими евробондов появилась у российских заемщиков с июля этого года. Такие облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в РФ, будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Некоторые российские компании уже протестировали возможность замещения евробондов локальными облигациями. Круг их пока достаточно узок, хотя среди воспользовавшихся этим механизмом есть и важнейшие для рынка имена.

В частности, "Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. Сделки компании по обмену стандартно включают биржевой и внебиржевой транши. Биржевой транш предназначен для инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями, а местом хранения евробондов является НРД, внебиржевой - также для инвесторов, чьи права учитываются депозитариями РФ, но евробонды хранятся в Euroclear/Clearstream.

Еще один крупный заемщик, "ЛУКОЙЛ", также проводил обмен евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации. Кроме того, компания во второй половине года выкупала долговые бумаги как у держателей в российской инфраструктуре, так и у держателей, чьи права учитываются зарубежными депозитариями. Результаты этих выкупов компания публично не раскрывала.

Два выпуска "замещающих" бондов разместил "Совкомфлот". Схема, выбранная компанией, отличалась от "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа": при размещении новые облигации можно было оплатить не только евробондами соответствующего выпуска, но и уступкой всех имущественных и других прав по таким евробондам. В результате "Совкомфлот" сумел заместить облигациями, выпущенными по российскому праву, 74% выпуска с погашением в 2028 году и около 76% выпуска с погашением в 2023 году. Такой же вариант выбрал "Магнитогорский металлургический комбинат" - коэффициент замещения в евробондах компании с погашением в 2024 году составил 62%.

Также "замещающие" облигации есть в обращении у "Металлоинвеста" и девелопера "ПИК".

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами. Он пояснил, что большинство заемщиков на текущий момент выбирают вариант с раздельными платежами по евробондам, однако он не решает проблемы доступа к торгам евробондами, а инвесторам нужны долговые бумаги, которые можно не только держать, но и полноценно торговать ими.

"Мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону "замещающих" облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении", - сказал Моисеев.

Оппоненты замещения

Предложения об обязательности замещения евробондов гарантированно встретят возражения со стороны представителей корпоративного сектора. Один из крупнейших заемщиков из числа тех, кто выбрал путь раздельных платежей, "Норильский никель", на недавнем облигационном конгрессе в Петербурге подробно аргументировал свою позицию, а заодно просил законодателей воздержаться от перехода к обязательному замещению.

Выступая на конгрессе 9 декабря, руководитель по корпоративным финансам "Норникеля" Алексей Лиханов по сути оппонировал Костину: эмитенты, по его словам, не ленятся предпринимать усилия для защиты инвесторов, а наоборот - "выворачиваются наизнанку, чтобы оставаться добропорядочными участниками гражданского оборота". Идея сделать замещение обязательным (представитель "Норникеля" комментировал не предложения главы ВТБ, а законодательную инициативу, находящуюся, по его данным, в Госдуме) "не может не настораживать", так как реализовав ее, государство "принудит к заключению договора одну сторону, при этом предоставив опцион другой стороне".

С содержательной точки зрения претензии "Норникеля" к механизму замещающих облигаций, в частности, в том, что по итогам обменов в российской инфраструктуре все равно могут оставаться небольшие пакеты евробондов, так называемые хвосты. Компания надеется на "определенный fine-tuning регуляторного режима этого инструмента", который позволит проводить обмены более эффективно, говорил Лиханов.