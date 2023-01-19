Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Минэкономразвития уточнит макропрогноз на 2023 год в марте-апреле

Пока в ведомстве не собираются реагировать на мгновенные колебания котировок нефти

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития уточнит макроэкономический прогноз на 2023 год, в том числе по ценам на нефть, в соответствии с регламентом в марте-апреле, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть нецелесообразно, прогноз строится на среднесрочных трендах, сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников.

"Мы будем уточнять прогноз, у нас есть сроки уточнения сценарных условий. Все будем анализировать и готовить (уточнения - ИФ)", - ответил он на вопрос, будет ли министерство корректировать прогноз на фоне снижения цен на нефть марки Urals в последний месяц.

"У нас волатильность большая на мировом рынке - Brent достаточно сильно меняется от недели к неделе. Реагировать на мгновенные колебания сейчас бессмысленно, будем смотреть среднесрочный тренд, - сказал министр. - По порядку уточнять сценарные условия прогноза будем в марте-апреле".

"Если обратили внимание, то Росстат в конце декабря пересчитал динамику ВВП РФ за 2021 год, это повлияет сейчас на уточнение многих параметров", - добавил Решетников.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель. В прогнозе Минэкономразвития на 2023 год заложена цена в $70,1 за баррель.

Росстат в декабре улучшил оценку роста ВВП России в 2021 году до 5,6% с 4,7%.

Президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что в 2022 году, по предварительной оценке, ВВП России снизился на 2,5%. Первая оценка динамики ВВП за 2022 год будет опубликована Росстатом в середине февраля 2023 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Октябрьские прогнозы Банка России по динамике экономики на 2023-2025 годы предполагают снижение на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2023 году предполагает снижение на 2,2%.

Минэкономразвития Максим Решетников Urals Росстат Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Цена нефти Brent замедлила снижение до $84,2 за баррель

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка

Нефть Brent подешевела до $83,8 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });