Минэкономразвития уточнит макропрогноз на 2023 год в марте-апреле

Пока в ведомстве не собираются реагировать на мгновенные колебания котировок нефти

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития уточнит макроэкономический прогноз на 2023 год, в том числе по ценам на нефть, в соответствии с регламентом в марте-апреле, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть нецелесообразно, прогноз строится на среднесрочных трендах, сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников.

"Мы будем уточнять прогноз, у нас есть сроки уточнения сценарных условий. Все будем анализировать и готовить (уточнения - ИФ)", - ответил он на вопрос, будет ли министерство корректировать прогноз на фоне снижения цен на нефть марки Urals в последний месяц.

"У нас волатильность большая на мировом рынке - Brent достаточно сильно меняется от недели к неделе. Реагировать на мгновенные колебания сейчас бессмысленно, будем смотреть среднесрочный тренд, - сказал министр. - По порядку уточнять сценарные условия прогноза будем в марте-апреле".

"Если обратили внимание, то Росстат в конце декабря пересчитал динамику ВВП РФ за 2021 год, это повлияет сейчас на уточнение многих параметров", - добавил Решетников.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель. В прогнозе Минэкономразвития на 2023 год заложена цена в $70,1 за баррель.

Росстат в декабре улучшил оценку роста ВВП России в 2021 году до 5,6% с 4,7%.

Президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что в 2022 году, по предварительной оценке, ВВП России снизился на 2,5%. Первая оценка динамики ВВП за 2022 год будет опубликована Росстатом в середине февраля 2023 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Октябрьские прогнозы Банка России по динамике экономики на 2023-2025 годы предполагают снижение на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2023 году предполагает снижение на 2,2%.