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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Минфин отметил скачок бюджетных расходов в декабре 2022 года

Российский бюджет в 2022 году исполнен с дефицитом 3,306 трлн рублей, сообщило ведомство

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2022 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в размере 3 306,14 млрд рублей, сообщил Минфин.

В январе-ноябре, по предварительным данным министерства, еще наблюдался профицит бюджета - 557,023 млрд рублей. Исходя из этого, в декабре дефицит мог составить почти 3,9 трлн рублей.

И доходы, и расходы в прошлом году существенно превысили плановые показатели, утвержденные законом о бюджете. Так, доходы составили за год 27 825 млрд рублей, или 111,1% к общему объему доходов на год; расходы - 31 131,15 млрд рублей, или 131,4% к бюджетной росписи, но 97,5% к уточненной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета составили 11 трлн 586,2 млрд рублей (121,4% к показателям на год), ненефтегазовые - 16 239 млрд рублей (104,9%).

Первичный профицит бюджета в 2022 году был на уровне 1,976 трлн рублей.

Процентные расходы составили 1,331 трлн рублей, или 94,8% к плану, непроцентные расходы превысили плановые показатели в 1,3 раза, составив 29,8 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что дефицит в 3,3 трлн рублей соответствует 2,3% ВВП. При этом, по последнему прогнозу Минфина, дефицит по итогам прошлого года должен был составить 2% ВВП, однако в этой оценке министерство не учитывало расходы на компенсацию внебюджетным фондам отсрочки по выплате страховых взносов - 770 млрд рублей, что приблизительно может соответствовать 0,5% ВВП.

На объем расходов в конце прошлого года повлияло, в частности, решение перенести с 2023 года финансирование части дополнительных расходов. В 2023 году, в соответствии с законом о бюджете, дефицит ожидается на уровне 2% ВВП. Этот прогноз был сверстан еще до появления ряда допрасходов (в частности, социальных выплат - как новых, так и традиционных, но проиндексированных на высокую фактическую инфляцию 2022 года), и чтобы удержать дефицит в запланированных на следующий год рамках, было принято решение в опережающем режиме профинансировать часть из них в конце 2022 года, объяснял Силуанов.

В результате дефицит в 2022 году существенно превысил сентябрьские ожидания в 0,9% ВВП и далеко ушел от первоначальных планов, заложенных в законе о бюджете - профицита в 1% ВВП. По итогам 2021 года бюджет был исполнен с профицитом 0,4% ВВП.

Федеральная налоговая служба администрировала в прошлом году 19,429 трлн рублей, или 115,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 6,222 трлн рублей, или 99,9%, другие федеральные органы - 2,174 трлн рублей, или 108,1%.

Минфин с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.

По закону о бюджете, доходы в 2023 году запланированы в размере 26 130,3 млрд рублей, расходы - 29 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 925,3 млрд рублей. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть марки Urals в размере $70,1/баррель. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/баррель), за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года она опустилась уже до $46,82 на фоне растущего "санкционного дисконта".

Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд рублей и в период с 13 января по 6 февраля в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 года, продаст на рынке китайские юани на эту сумму (ежедневный объем продажи - эквивалент 3,2 млрд рублей). Оценку поступления нефтегазовых доходов за следующий месяц, и, соответственно, совокупный и ежедневный объем операций на валютном рынке в очередной период Минфин опубликует 3 февраля.

Минфин ФНС Антон Силуанов
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