Bloomberg сообщил о планах США пока не допускать снижения потолка цен на нефть из России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена намерена сопротивляться инициативам по снижению потолка цен на российскую нефть, несмотря на призывы ряда европейских стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Европейский союз договорился пересматривать уровень потолка цен каждые два месяца начиная с середины января, чтобы держать его, как минимум, на 5% ниже средней рыночной цены. При этом цены на Urals сейчас находятся существенно ниже действующего потолка цен на уровне $60 за баррель.

США хотят дождаться введения дополнительных ограничений, касающихся российских нефтепродуктов, перед тем, как пересматривать параметры потолка цен на нефть. Ограничения в отношении цены нефтепродуктов должны вступить в силу 5 февраля.

Решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм price cap, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Оно предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного уровня ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Ряд стран-членов ЕС, особенно Польша и Эстония, призывают к снижению потолка цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы, в то время как другие склоняются к его повышению из-за опасений по поводу негативного влияния ограничений на их собственную экономику. Германия считает, что пересмотр потолка цен должен производиться в такие временные рамки, которые не введут рынки в заблуждение, отмечают источники Bloomberg.

Обсуждения по поводу пересмотра потолка цен в ЕС должны начаться на следующей неделе. При этом изменение его уровня требует единогласного решения стран ЕС и G7. Таким образом, в связи с позицией США потолок цен, вероятно, не будет изменен, отмечают источники.