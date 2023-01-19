Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

В частности, он предлагает убрать Urals из расчета НДПИ и отменить НДД

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бенчмарки, которые используются в системе налогообложения российской нефтяной отрасли, в текущих условиях нужно пересмотреть, считает основатель "Русснефти" Михаил Гуцериев. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с обращением Гуцериева к правительству.

В частности, он предложил провести не только обусловленный ростом расходов на транспортировку сырья переход с CIB на FOB, возможность которого уже комментировал Минфин, но и отказаться от использования цены Urals и долларовой привязки в НДПИ, а также отменить НДД.

Письмо с рядом предложений по оптимизации налоговой системы в ТЭК Гуцериев направил в правительство в декабре, сказал собеседник "Интерфакса". Профильным ведомствам было поручено рассмотреть эти предложения.

Как отмечает Гуцериев, на рынке сложилась существенная дельта между ценами Urals, рассчитанными по разным базисам. В частности, при расчете на базе CIF (cost, insurance, freight) в стоимость закладываются расходы на фрахт и страхование, существенно возросшие после вступления в силу "ценового потолка" на российскую нефть. Этот факт приводит к увеличению ставок по НДПИ и НДД для нефтекомпаний, что не подкреплено их доходной составляющей. Основатель и бывший владелец "Русснефти" считает, что снизить нагрузку можно благодаря переходу на расчет на базе FOB (free-on-board).

Гуцериев предлагает властям "в кратчайшие сроки" сформировать собственный биржевой индикатор рыночной цены российской нефти, исключить из формулы расчета НДПИ котировку Urals и курс доллара США. По его мнению, котировка Urals не отражает реальную рыночную цену реализации нефти, а доллар больше не доступен как валюта расчетов.

Бизнесмен предлагает рассчитывать НДПИ в размере 50% от реализации нефти на внутреннем рынке, а НДД отменить. В случае превышения стоимости нефти при реализации за рубеж Гуцериев видит решением взимание в бюджет экспортной пошлины, равной разнице относительно цены на внутреннем рынке.

Гуцериев также просить возобновить действие моратория на банкротство до конца 2023 года. По его мнению, такая мера необходима, поскольку санкции против нефтяной отрасли повлияли на ценообразование и поступление выручки. Это приводит к дополнительным издержкам и кассовым разрывам, что может отразиться на своевременности уплаты налогов.

Минфин планировал в первом квартале оценить возможность использования в расчетах налогов и пошлин индекса СПбМТСБ или котировки российской нефти Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе FOB.

Сейчас в налоговом законодательстве прописана котировка Urals на базе CIF. Из-за введения эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года агентство Argus изменило подход к формированию котировки. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus публикует цену в российских портах, то есть FOB, а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

Данные ценовых агентств, с которыми ознакомился "Интерфакс", свидетельствуют о том, что нефть Urals в российских портах в начале января торговалась на уровне $37-38 за баррель. При этом расчетная цена на базисе CIF оценивалась в $40-46 за баррель, то есть с дисконтом к цене Brent порядка $32-37 за баррель. На сегодняшний день стоимость Urals по базису FOB выросла до $45-47 за баррель.

Замглавы Минфина Алексей Сазонов отмечал, что использование котировки FOB при расчете ставок приведет к выпадению доходов бюджета в 1 трлн рублей, поэтому, чтобы ее использовать, придется менять законодательство.

"Другие (а не CIF - ИФ) котировки формируются на базе FOB, это неизбежно выпадающие доходы для бюджета в триллион рублей. Соответственно, в сегодняшних условиях надо либо формулу расчета НДПИ менять и привязываться к котировке FOB, это нам тогда надо обсуждать с нефтяными компаниями, естественно, потому что любое изменение формулы НДПИ без Минэнерго и нефтяных компаний невозможно реализовать. Либо сохранять пока котировки CIF. Поэтому мы пока сохраняем котировку CIF, а дальше будем обсуждать", - пояснил Сазанов.

С 5 декабря 2022 года европейским компаниям запрещено покупать российскую нефть. Россия переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом, в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но при этом сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать сопутствующие услуги, если она не продается по установленному их правительствами потолку (с 5 декабря - $60 за баррель). Руководство России категорически не приемлет такое "нерыночное" условие и запретило компаниям продавать нефть, если в контрактах упоминается "потолок".