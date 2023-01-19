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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:21

ММК попробует вне суда урегулировать спор с ФАС по "делу металлургов"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" попросил суд отложить заседание по оспариванию предписания Федеральной антимонопольной службы (выдано по итогам рассмотрения дела о нарушении компанией антимонопольного законодательства на рынке металлопроката) "для мирного урегулирования спора".

Суд удовлетворил эту просьбу и перенес заседание по этому спору на 22 февраля, говорится в докуменах на сайте арбитражного суда.

Официальный представитель ММК отказался от комментариев.

В феврале 2022 года ФАС признала ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката: "с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Штрафы по делам о нарушении антимонопольного законодательства будут рассчитаны исходя из выручки за 2020 год, говорил ранее глава ФАС Максим Шаскольский.

Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним и позднее оспорили предписания ведомства в судах.

На 17 января было назначено заседание арбитражного суда Липецкой области по заявлению "Новолипецкого металлургического комбината" о признании незаконным постановления ФАС. Согласно картотеке суда, заседание было отложено до 20 февраля. Очередное заседание по аналогичному иску "Северстали" назначено на 14 февраля. В обеих компаниях отказались от комментариев.

Осенью 2022 года ФАС в апелляционной инстанции проиграла суд крупным металлотрейдерам, которых ранее признала виновными в антиконкурентном сговоре для поддерживания высоких цен на торгах металлопродукцией. В начале 2022 года трейдеры "А Групп", "Сталепромышленная компания", "Стройтехцентр", "Уралметаллстрой", "Красо", "Сервисный центр металлопроката", "Управление комплектации и снабжения" подали иск о признании недействительными и отмене решения ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства и выданных предписаний. Суд тогда установил, что трейдеры не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами и не осуществляют деятельность на одном товарном рынке, а "такие договорные отношения (...) следует отнести к вертикальным отношениям, когда один хозяйствующий субъект выступает в роли продавца, а другой (другие) в роли покупателей". Поданная в июле ФАС апелляция на решение суда первой инстанции также не была удовлетворена.

ММК ФАС НЛМК Северсталь Липецкий областной арбитраж
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