ФАС проиграла в апелляционном суде металлотрейдерам дело о картельном сговоре

Антимонопольное ведомство оспорит проигрыш в кассационной инстанции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в апелляционной инстанции проиграла суд крупным металлотрейдерам, которых признала виновными в антиконкурентном сговоре для поддерживания высоких цен на торгах металлопродукцией, пишет "Коммерсантъ".

В декабре 2021 года трейдеры АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" были признаны службой нарушителями закона о защиты конкуренции. В конце июля 2022 года ФАС их оштрафовала в общей сложности на 1,77 млрд рублей.

В начале 2022 года "А Групп", "Сталепромышленная компания", "Стройтехцентр", "Уралметаллстрой", "Красо", "Сервисный центр металлопроката", "Управление комплектации и снабжения" подали иск о признании недействительными и отмене этого решения ФАС и выданных предписаний.

Суд рассмотрел их жалобу и установил, что трейдеры не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами и не осуществляют деятельность на одном товарном рынке: "Сталепромышленная компания" является крупнейшей металлотрейдинговой компанией и закупает металлопрокат непосредственно у меткомбинатов (групп компаний ArcelorMittal, Evraz, "Северсталь", ТМК, ЧТПЗ, ОМК, ММК, НЛМК) и выступает в роли поставщика для трейдеров.

"Такие договорные отношения (...) следует отнести к вертикальным отношениям, когда один хозяйствующий субъект выступает в роли продавца, а другой (другие) в роли покупателей", - говорится в документах суда. Вертикальностью также объясняется совпадение IP-адресов, учетных записей при подаче различных документов (ФАС считала это признаком антиконкурентного сговора).

В июле ФАС подала апелляцию на это решение, и эта жалоба осенью также была отклонена. В документах суда, в частности, отмечается, что "доводы службы по существу сводятся к несогласию с оценкой судом представленных доказательств, в связи с чем не могут служить основанием для отмены принятого по делу судебного акта".

"Решение апелляционной инстанции по делу в отношении крупных металлотрейдеров РФ будет обжаловано. ФАС подаст кассационную жалобу, после которой суд назначит дату нового рассмотрения дела", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.