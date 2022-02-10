ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката.

"С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, - говорится в сообщении ведомства. - Комиссия установила, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами".

Всем трем компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании, сообщила ФАС.

Согласно заявлению антимонопольной службы, рост цены на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости.

"Компании ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливались самими покупателями. По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путем переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, - отмечают в ведомстве. - Во-вторых, оценка общих условий обращения товара на рынке показала, что роста спроса со стороны российских потребителей не произошло. При неизменности объемов продаж на внутреннем рынке в 2021 году ответчики увеличили свою прибыль в три раза относительно показателей 2019-2020 годов".

Кроме того, металлопроизводители не смогли подтвердить не удовлетворенный спрос со стороны зарубежных контрагентов, что свидетельствует об отсутствии рыночных факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных значений.

"Таким образом, повышение цен доминирующими на внутреннем рынке компаниями исключительно на основании значений зарубежных котировок нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, так как может привести к негативным последствиям на внутреннем рынке", - сообщает ФАС.

ММК, "Северсталь" и НЛМК заявили, что не согласны с решениями ФАС.