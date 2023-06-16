ФАС не пойдет на мировую с металлургами на фоне высоких цен на прокат

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба не готова идти на мировое соглашение по "делу металлургов" на фоне высоких цен на прокат, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"Работа идет, но сейчас цены достаточно высокие, и на фоне таких высоких цен мировое соглашение мы считаем заключать неправильно. Поэтому мы ведём работу над тем, чтобы цены были снижены. Коллеги с нами в дискуссии находятся", - сказал он.

В начале года ФАС подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами "на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами".

Как стало известно позднее, в качестве одного из условий ведомство предлагало установить потолок цен на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, взяв в качестве базиса стоимость металла в 2019 году, которая будет варьироваться в прямой зависимости от динамики затрат компании на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля. Такой price cap предлагалось установить до февраля 2025 года, говорил "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

В НЛМК, которая является одним из фигурантов дела, идею сочли "экономически нецелесообразной" и не согласились принять предложенную редакцию текста мирового соглашения. В "Северстали" и ММК от комментариев тогда отказались.

ФАС в феврале 2022 года признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушителями антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним, и позднее подали судебные иски, оспаривающие предписания ведомства.

По закону размер штрафа для металлургов может составить от 1% до 15% от выручки. Шаскольский ранее говорил, что при расчете штрафа будет браться выручка за 2020 год. Аналитики ВТБ в феврале 2022 года предполагали, что максимальный размер штрафа, скорее всего, не превысит 2% от выручки и составит для "Северстали" и ММК $130-140 млн, а для НЛМК - $100-150 млн.

По словам собеседника "Интерфакса", при выполнении металлургами предложенных ФАС условий мирового соглашения ведомство готово рассматривать возможность наложения минимального штрафа.