Министр энергетики России обсудил с премьером Пакистана долгосрочные поставки нефти и газа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский министр энергетики Николай Шульгинов и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обсудили поставки нефти и газа из России на долгосрочной основе, сообщает Associated Press of Pakistan.

Стороны также обсудили газопроводные проекты, добавляет агентство.

Встреча чиновников прошла накануне заседания российско-пакистанской межправкомиссии. Накануне визита в Пакистан Шульгинов в интервью газете The Nation сказал, что поставки нефти из России можно будет наладить после решения логистических и финансовых вопросов.