В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix сообщил, что основатель компании Рид Хастингс покинул пост главного исполнительного директора, который занимал в течение 25 лет.

Хастингс перешел на пост исполнительного председателя совета директоров. Операционный директор Грег Питерс назначен на должность co-CEO, которую он будет занимать вместе с Тедом Сарандосом.

Netflix также представила отчет за IV квартал 2022 года. Число подписчиков сервиса в отчетный период выросло на 7,7 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали увеличения всего на 4,58 млн. Netflix больше не будет давать прогноз по этому показателю, который, как правило, влияет на динамику бумаг компании больше, чем какой-либо другой.

Чистая прибыль Netflix в октябре-декабре составила $55,28 млн, или $0,12 в расчете на акцию, по сравнению с $607 млн, или $1,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Снижение показателя связано со списаниями в размере $463 млн, касающимися задолженности в Европе.

Выручка компании выросла на 1,8% и достигла $7,85 млрд по сравнению с $7,71 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,55 на акцию при выручке в $7,86 млрд.

В первом квартале текущего года Netflix планирует увеличить выручку на 4% в годовом выражении, что будет соответствовать около $8,2 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост выручки до $8,15 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Netflix упала на 20,6%, до $145,2 млрд.