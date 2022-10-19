Число подписчиков Netflix в III квартале выросло более чем на 2 млн

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число подписчиков Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, выросло в третьем квартале на 2,41 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста показателя всего на 1,1 млн. В предыдущие два квартала число подписчиков снизилось в совокупности на 1,2 млн.

Между тем чистая прибыль Netflix в июле-сентябре составила $1,45 млрд, или $3,1 в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $3,16 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 6% и достигла $7,93 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,14 на акцию при выручке в $7,84 млрд.

В четвертом квартале Netflix планирует нарастить число подписчиков на 4,5 млн, увеличить выручку до $7,78 млрд с $7,71 млрд в октябре-декабре предыдущего года. Консенсус-прогноз предполагает рост подписчиков на 4 млн, выручки - до $7,97 млрд.

Котировки акций Netflix на дополнительных торгах во вторник подскочили на 14,4% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года сократилась на 60%, до $109 млрд.