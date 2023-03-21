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Netflix выпустит еще около 40 видеоигр в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, сообщила, что планирует выпустить еще около 40 видеоигр в 2023 году.

Netflix отмечает, что стремится сформировать обширный портфель игр различных жанров и форматов. С момента открытия игрового направления в ноябре 2021 года сервис выпустил 55 игр. Еще 70 Netflix разрабатывает совместно с партнерами и 16 - самостоятельно.

За последние годы компания приобрела ряд игровых студий, напоминает MarketWatch.

"Мы рассматриваем игры как еще одну категорию нашего контента, - заявляла она акционерам в 2021 году. - Аналогичным образом мы осваивали сегменты оригинальных фильмов, анимации и реалити-шоу".

На 31 декабря 2022 года у Netflix было более 230 млн подписчиков по всему миру. Однако в прошлом году их число практически не росло, и сервис стремится расширить клиентскую базу с помощью игр.

Сейчас подписчики Netflix могут бесплатно играть в игры через ее мобильные приложения. Рекламы в играх нет.

Netflix США
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