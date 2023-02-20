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Ericsson сократит в Швеции 1,4 тысячи рабочих мест

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит 1,4 тысячи рабочих мест в Швеции в соответствии с ранее объявленным планом по снижению расходов, сообщает изданию The Wall Street Journal представитель компании.

Ericsson завершил переговоры со шведскими профсоюзами и рассчитывает, что сокращение персонала пройдет за счет добровольных увольнений.

Ранее компания объявила о намерении добиться экономии на расходах в размере 9 млрд шведских крон ($860,8 млн) к концу 2023 года за счет оптимизации операций, сокращения занимаемых помещений и персонала.

В январе Ericsson предупредил, что его ближайшие перспективы являются неопределенными, поскольку операторы связи, в том числе, на важном для него рынке Северной Америки, уменьшают капиталовложения с учетом сложных макроэкономических условий и, вероятно, продолжат оптимизировать запасы продукции.

За последние 12 месяцев капитализация Ericsson снизилась на 33%.

Ericsson Швеция
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