Alphabet уволит 12 тыс. сотрудников, сократив глобальный штат на 6%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский ИТ-гигант Alphabet Inc., владеющий Google, планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек, сообщил глава компании Сундар Пичаи.

"Настал важный момент более четко расставить ориентиры, пересмотреть расходы и направить средства и таланты на самые приоритетные сферы", - написал он в блоге компании.

Сотрудники Alphabet в США будут получать полную зарплату до увольнения с уведомлением как минимум за два месяца, выходное пособие от четырех месячных зарплат, бонусы и оплату оставшихся дней отпуска. Также в течение шести месяцев после увольнения им будут оказываться услуги медицинского страхования и иммиграционной поддержки.

"В компании работает слишком много сотрудников, и расходы на единицу рабочей силы слишком высоки", - отметил управляющий директор инвесткомпании TCI Fund Management Крис Хон, добавив, что штат Alphabet расширялся на 20% в год с 2017 года.

Ранее о сокращениях сообщили Meta Platforms Inc. (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), Twitter Inc. и Amazon.com Inc..

Акции Alphabet дорожают на 3,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась почти на 29% и составляет около $1,18 трлн.