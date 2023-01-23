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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

IT-компании сократили более 55 тысяч сотрудников с начала 2023 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Технологические компании уволили и сократили более 55 тыс. сотрудников в мире с начала 2023 года, свидетельствуют данные портала Layoffs.fyi.

2023 год может превзойти 2022 год по масштабам сокращений в техсекторе, отмечает MarketWatch.

За последнее время о намерении уменьшить размеры штата заявили такие технологические гиганты, как Alphabet Inc., Intel Corp. и Microsoft Corp.. Аналогичные действия планируют предпринять Salesforce Inc. и Coinbase Global.

В первые недели 2023 года 154 компании объявили о сокращении 55 324 человек. Для сравнения, за весь 2022 год 1024 фирмы уволили 154 336 сотрудников, по расчетам Layoffs.fyi.

Alphabet Intel Microsoft Salesforce Coinbase Global Layoffs.fyi
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