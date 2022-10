Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter на фоне прогресса в закрытии сделки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и глава производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск планирует сократить большинство сотрудников Twitter Inc., если станет главой социальной сети, сообщает The Washington Post.

По данным издания, ссылающегося на документы и осведомленные источники, Маск сказал потенциальным инвесторам, что намеревается сократить почти 75% из 7,5 тыс. сотрудников Twitter. При этом сам Маск не комментировал подобные планы.

Тем временем консультанты Twitter и Маска пытаются успеть завершить сделку по покупке социальной сети к концу текущего месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Стороны готовят документацию для завершения покупки к 28 октября. При этом спустя месяцы споров обсуждения стали менее напряженными, и теперь стороны стремятся закрыть сделку вместо проведения судебных разбирательств.

Ранее в этом месяце Маск предложил Twitter завершить сделку на прежних условиях, хотя до этого заявлял о намерении разорвать ее.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску в связи с его отказом от покупки соцсети должны были начаться 17 октября, однако после того, как миллиардер заявил о намерении вернуться к сделке, суд дал сторонам период до 28 октября, чтобы достичь соглашения.

Действия Маска, касающиеся его планов по покупке Twitter, также проверяют американские регуляторы.

Помимо прогресса в сделке по покупке Twitter миллиардер также подтвердил приверженность планам по наращиванию производства электромобилей Tesla, назвав компанию "устойчивой к рецессии" на фоне опасений по поводу возможного спада в американской экономике.

Превосходящие прогнозы результаты компании в период пандемии коронавируса и устойчивый рост квартальной прибыли на протяжении нескольких лет позволили компании обзавестись финансовой подушкой, чтобы продолжать наращивать производство.

"Я думаю, это реальная возможность для компании продвигаться в планах более агрессивными темпами", - сказал финансовый директор Tesla Зак Киркхорн после публикации финансовых результатов компании за третий квартал.

Маск сообщил на этой неделе, что Tesla рассматривает возможность обратного выкупа акций, объем которого может быть "существенным" - $5-10 млрд.