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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

GM и LG Energy отложили строительство завода по выпуску батарей в США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) и южнокорейская LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, переговоры по проекту между топ-менеджерами GM и LG Energy, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.

Совместное предприятие двух компаний - Ultium Cells LLC, принадлежащее им в равных долях, строит два завода по выпуску аккумуляторов в штатах Теннесси и Мичиган, помимо одного уже работающего завода в Огайо. Общие инвестиции GM и LG Energy в эти проекты превысили $6,5 млрд.

Руководители GM за последний год несколько раз заявляли о том, что готовятся объявить детали проекта по строительству четвертого предприятия. Однако процесс затягивался, поскольку южнокорейская компания не хотела спешить с новыми инвестициями в США, учитывая макроэкономическую неопределенность, отмечают источники.

В прошлом году компания объявила о намерении построить завод в Огайо в партнерстве с Honda Motor Co., а также предприятие в Канаде совместно со Stellantis NV.

По данным источников WSJ, GM ведет переговоры по крайней мере еще с одним поставщиком аккумуляторов о строительстве завода в США, помимо LG Energy.

"Мы очень четко дали понять, что планирует инвестировать в четвертое предприятие по выпуску аккумуляторов в США", - заявили в GM, отказавшись комментировать информацию о противоречиях с южнокорейским партнером.

20 января GM объявила, что второй и третий заводы Ultium Cells будут открыты соответственно в 2023 и 2024 году. Она также сообщила, что рассчитывает увеличить продажи электромобилей в Северной Америке к 2025 году до 1 млн единиц.

GM LG Energy США Ultium Cells Теннесси Мичиган Огайо Stellantis Honda Канада
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