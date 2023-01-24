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Google сократит бонусы топ-менеджерам на фоне снижения расходов

Google сократит бонусы топ-менеджерам на фоне снижения расходов
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., понизит выплаты топ-менеджерам на фоне самой масштабной кампании сокращений сотрудников в истории.

Глава технологического гиганта Сундар Пичаи сказал на корпоративном собрании, что сотрудники, занимающие должности старших вице-президентов и выше, получат бонусы в сокращенном объеме в рамках мер по уменьшению расходов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Alphabet на минувшей неделе сообщила, что планирует уменьшить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек. Это первое столь масштабное сокращение персонала с 2009 года.

Сотрудники Alphabet в США будут получать полную зарплату до увольнения с уведомлением как минимум за два месяца, выходное пособие от четырех месячных зарплат, бонусы и оплату оставшихся дней отпуска. Также в течение шести месяцев после увольнения им будут оказываться услуги медицинского страхования и иммиграционной поддержки.

Ранее о сокращениях сообщили Meta Platforms Inc. (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), Twitter Inc. и Amazon.com Inc.. Всего с начала января более 170 технологических компаний объявили об увольнении 56 570 сотрудников. Это стало максимальным показателем за месяц с начала волны сокращений, стартовавшей в прошлом году, согласно данным Layoffs.fyi.

Сотрудники технологических компаний в США зачастую получают большую долю заработной платы в виде бонусов и акций.

Акции Alphabet подешевели на 0,7% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 23,7% и составляет $1,28 трлн.

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