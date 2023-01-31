ЦБ отразил продажу юаней с расчетами 31 января на 19,2 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России 31 января отразил продажу валюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечался Новый год (праздник весны), поэтому предыдущие пять рабочих дней регулятор расчеты по продаже юаней не проводил, обещал их отразить в статистике на 31 января.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В том случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.