Госдума приняла закон о расширении деятельности НПФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень услуг, которые могут оказывать своим клиентам негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В частности, они смогут оказывать консультационные услуги и информационные - в сфере финансового рынка.

Законопроект № 130812-8 в мае 2022 года в палату внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законодательство предусматривает, что для НПФ действует закрытый перечень допустимых видов деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Остальное им запрещено.

Одобренный в третьем чтении законопроект позволит фондам совмещать предоставление пенсионных услуг с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью в интересах другого лица на основе агентского договора.

НПФ будет вправе оказывать информационно-консультативные услуги в сфере финансового рынка, а также действовать в качестве агента только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

"Предлагаемое расширение видов деятельности существенно облегчит и удешевит процесс взаимодействия НПФ, участников по негосударственному пенсионному обеспечению и работодателей, так как НПФ будет восприниматься в качестве "единого окна" для предоставления пенсионных и комплементарных услуг, что повысит удовлетворенность клиентов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.