Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении деятельности НПФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который существенно расширяет перечень услуг, которые могут предоставлять своим клиентам негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Законопроект № 130812-8 в мае в палату внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По действующему законодательству, для НПФ действует закрытый перечень допустимых видов деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Прочие виды деятельности запрещены.

Законопроект позволяет НПФ совмещать предоставление пенсионных услуг с оказанием информационно-консультативных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью в качестве агента, при этом предлагается включить НПФ в перечень лиц, которые могут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Законопроект также предусматривает, что фонд вправе оказывать информационно-консультативные услуги в сфере финансового рынка, а также действовать в качестве агента только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Контроль за соблюдением указанного ограничения будет возложен на ЦБ.

Согласно заключению комитета, ко второму чтению предлагается дополнить законопроект нормой, по которой финансирование деятельности НПФ по оказанию консультационно-информационных услуг и осуществлению агентских функций будет вестись за счет его собственных средств. Ранее о необходимости такой нормы в своем официальном отзыве сообщало правительство: "В целях недопущения нарушения прав граждан, выбравших НПФ в качестве страховщика, в законопроекте целесообразно предусмотреть финансирование различных видов деятельности НПФ из разных источников, финансирование агентских функций, информационных и консультационных услуг - за свой счет".

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 3 октября.

29 сентября на конференции НФА Derivatives-2022 Анатолий Аксаков заявил, что законопроект предлагается дополнить нормами, расширяющими возможность НФП инвестировать в различные активы, в том числе долгосрочные. "Ожидаем в ближайшее время определенную реформу НПФ по расширению возможностей. Формировать НПФ за счет отчислений граждан, в том числе освобожденных от налогов. Рассчитываю, что в том году решения будут приняты и внесены на рассмотрение в ГД", - сказал он.