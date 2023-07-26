Принят закон о праве Банка России не уведомлять публично о реорганизации НПФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут уведомлять своих кредиторов о начале процедуры реорганизации через портал государственных и муниципальных услуг, при этом ЦБ сможет не публиковать на сайте решения, связанные с реорганизацией НПФ.

Законопроект № 293375-8 в палату в феврале 2023 года внесли глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Олег Савченко.

"Предоставляется право Банку России и НПФ в отдельных случаях не размещать информацию о реорганизации. Это делается, в том числе, и для того, чтобы не информировать наших недоброжелателей, которые могут использовать соответствующую информацию против участников НПФ и против бенефициаров НПФ", - объяснял Аксаков.

По его словам, после принятия закона кредиторы, все участники договорных отношений с НПФ будут получать информацию либо по электронной почте, либо в письменной форме. Но при этом информация о реорганизации НПФ не будет публично размещаться . "У нас уже ряд НПФ находятся под санкциями, и, соответственно, видя, что предпринимаются реорганизационные действия для того, чтобы защитить свои интересы, могут предпринять, используя публичную информацию, против бенефициаров, например, этих НПФ. Соответственно, зачем давать лишнюю информацию?" - говорил Аксаков.

Согласно принятому закону, правительство РФ также получит право определять для Банка России и реорганизуемого НПФ случаи, позволяющие им не размещать на своих официальных сайтах и не публиковать в печатных изданиях информацию в виде уведомлений, ходатайств или сообщений о принятом решении Банка России, связанном с ликвидацией или реорганизацией НПФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.