В Госдуме заявили о критике рынком законопроекта о расширении деятельности НПФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о расширении перечня услуг, которые могут предоставлять своим клиентам негосударственные пенсионные фонды (НПФ), вызвал нарекания со стороны профессиональных участников рынка, сообщил в Госдуме председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы приняли в первом чтении законопроект, касающийся того, что НПФы теперь еще будут выполнять функции управляющей компании и смогут таким образом более эффективно вкладывать свои средства, без посредников действуя. Здесь, правда, мы нарвались на критику со стороны профессиональных участников рынка, потому что отнимаем у них клиентов таким образом", - сказал он.

Аксаков и еще группа депутатов внесли этот законопроект (№ 130812-8) в палату в мае. В первом чтении поправки были одобрены 4 октября. Предполагалось, что поправки к нему поступят в комитет до 2 ноября.

По действующему законодательству, для НПФ действует закрытый перечень допустимых видов деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Прочие виды деятельности запрещены.

Обсуждаемый законопроект позволяет НПФ совмещать предоставление пенсионных услуг с оказанием информационно-консультативных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью в качестве агента, при этом предлагается включить НПФ в перечень лиц, которые могут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Законопроект также предусматривает, что фонд вправе оказывать информационно-консультативные услуги в сфере финансового рынка, а также действовать в качестве агента только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Контроль за соблюдением указанного ограничения будет возложен на ЦБ.

Ранее в ходе выступления на конференции НФА Derivatives-2022 Аксаков заявлял, что законопроект предлагается дополнить нормами, расширяющими возможность НПФ инвестировать в различные активы, в том числе долгосрочные. "Ожидаем в ближайшее время определенную реформу НПФ по расширению возможностей. Формировать НПФ за счет отчислений граждан, в том числе освобожденных от налогов. Рассчитываю, что в этом году решения будут приняты и внесены на рассмотрение в ГД", - сказал он.