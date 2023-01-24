Квартальная прибыль Halliburton снизилась на 20,4% при росте выручки на 30,5%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская нефтесервисная Halliburton Co. сократила чистую прибыль на 20,4%, несмотря на повышение выручки на 30,5%.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $656 млн, или 72 цента в расчете на акцию, против $824 млн, или 92 цента на акцию, годом ранее.

Выручка Halliburton в отчетный период выросла до $5,582 млрд против $4,277 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) повысились на 35,1% и достигли $3,182 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 24,9%, до $2,4 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 67 центов на акцию, при этом выручка совпала с ожиданиями.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке уменьшилась на 1% по сравнению с третьим кварталом - до $2,6 млрд. Доход от международных операций вырос на 9% и составил $3 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 12%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 10%. Выручка в Европе, Африке и СНГ увеличилась на 3%.

Компания повысила размер квартальных дивидендов на треть - до 16 центов на акцию с 12 центов. Выплаты пройдут 29 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 1 марта. Таким образом, дивидендная доходность бумаг компании будет составлять около 1,6% исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник ($40,57).

За последние три месяца капитализация Halliburton поднялась на 16% (почти до $37 млрд), в то время как как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5,9%.