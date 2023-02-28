Добывающая золото в России Auriant сократила EBITDA в 2022 году на 32%
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, сообщила, что по итогам 2022 года получила $15,4 млн EBITDA. Это на 32% меньше результата 2021 года.
При этом в IV квартале, по подсчетам, EBITDA упала в 10 раз по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года, до $0,6 млн. Рентабельность по EBITDA обвалилась до 5%.
Продажи золота в натуральном и стоимостном выражении в IV квартале сократились на 6% и 10% соответственно. А себестоимость подскочила в полтора раза и превысила выручку. Компания отмечает рост объемов вскрыши в 2022 году, а также стоимости работ подрядчиков по добыче и цен на материалы, запчасти и топливо, хотя в разрезе кварталов динамику себестоимости не разъясняет.
По итогам года Auriant увеличила чистую прибыль на 7%, до $7,6 млн, хотя в IV квартале получила убыток $1,7 млн.
На конец 2022 года общий долг Auriant составил $51,7 млн, чистый долг - $50,6 млн. За год эти показатели сократились на 13% и 12% соответственно.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining*:
|Показатель
|IV кв. 2022
|IV кв. 2021
|Динамика
|2022
|2021
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|5,5
|6,9
|-21%
|25,1
|29,3
|-14%
|Продажи золота, тыс. унций
|6,2
|6,6
|-6%
|28,4
|26,3
|8%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|1727
|1801
|-4%
|1800
|1812
|-1%
|Выручка, $ млн
|10,7
|11,8
|-10%
|51,1
|47,7
|7%
|Себестоимость, $ млн
|(11,0)
|(7,3)
|50%
|(37,5)
|(30,2)
|24%
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|(1,7)
|2,8
|-
|7,6
|7,1
|7%
|EBITDA, $ млн
|0,6
|5,9
|-90%
|15,4
|22,5
|-32%
|Маржа EBITDA
|5%
|50%
|-44 п.п.
|30%
|47%
|-17 п.п.
|Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн
|2,0
|4,8
|-59%
|12,3
|17,8
|-31%
* данные компании, расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.