Добывающая золото в России Auriant сократила EBITDA в 2022 году на 32%

При этом в IV квартале, по подсчетам, EBITDA упала в 10 раз по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года, до $0,6 млн. Рентабельность по EBITDA обвалилась до 5%.

Продажи золота в натуральном и стоимостном выражении в IV квартале сократились на 6% и 10% соответственно. А себестоимость подскочила в полтора раза и превысила выручку. Компания отмечает рост объемов вскрыши в 2022 году, а также стоимости работ подрядчиков по добыче и цен на материалы, запчасти и топливо, хотя в разрезе кварталов динамику себестоимости не разъясняет.

По итогам года Auriant увеличила чистую прибыль на 7%, до $7,6 млн, хотя в IV квартале получила убыток $1,7 млн.

На конец 2022 года общий долг Auriant составил $51,7 млн, чистый долг - $50,6 млн. За год эти показатели сократились на 13% и 12% соответственно.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining*:

Показатель IV кв. 2022 IV кв. 2021 Динамика 2022 2021 Динамика Производство золота, тыс. унций 5,5 6,9 -21% 25,1 29,3 -14% Продажи золота, тыс. унций 6,2 6,6 -6% 28,4 26,3 8% Средняя цена реализации, $ за унцию 1727 1801 -4% 1800 1812 -1% Выручка, $ млн 10,7 11,8 -10% 51,1 47,7 7% Себестоимость, $ млн (11,0) (7,3) 50% (37,5) (30,2) 24% Чистая прибыль (убыток), $ млн (1,7) 2,8 - 7,6 7,1 7% EBITDA, $ млн 0,6 5,9 -90% 15,4 22,5 -32% Маржа EBITDA 5% 50% -44 п.п. 30% 47% -17 п.п. Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 2,0 4,8 -59% 12,3 17,8 -31%

* данные компании, расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.