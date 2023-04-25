Производитель Huggies увеличил чистую квартальную прибыль на 8%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в первом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 8%, а также улучшил прогноз на весь текущий год.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $566 млн, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению с $523 млн, или $1,55 на акцию, полученными за тот же период прошлого года.

Выручка Kimberly-Clark выросла на 2% и достигла $5,2 млрд. Это было связано с повышением цен на 10%, что частично нивелировалось сокращением объема продаж на 5%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,32 на акцию при выручке в $5,06 млрд.

Компания теперь прогнозирует, что ее прибыль в расчете на акцию в 2023 году увеличится на 6-10% по сравнению с ранее ожидавшимися подъемом на 2-6%. При этом оценка роста выручки осталась прежней - от нуля до 2%.

За последние три месяца капитализация Kimberly-Clark выросла на 5,8% (до $48,1 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная почти 150 лет назад. Она производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В подразделениях компании в 63 странах работают порядка 46 тысяч сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.