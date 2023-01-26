Fix Price подтвердил намерения возобновить выплату дивидендов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить выплату дивидендов, говорится в сообщении компании.

"Мы продолжаем вести работу по данному вопросу и прорабатываем решения, которые, с учетом действующих регуляторных и санкционных ограничений, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Дмитрия Кирсанова.

Конкретные сроки Кирсанов не уточнил.

В сентябре прошлого года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.

Как сообщалось, в конце февраля 2022 совет директоров Fix Price принял решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей, или 6,8 рубля на акцию либо GDR. В апреле совет директоров принял решение отложить выплату ранее объявленных дивидендов на срок до 12 месяцев.

За первое полугодие 2021 года Fix Price выплатил 11,5 рубля на акцию.

Дивидендная политика Fix Price предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При этом компания ориентируется на уровень задолженности в 1,0х net debt/EBITDA.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Акционерный капитал компании состоит из 850 млн акций (каждая равна одной GDR). Основными акционерами являются основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян - по данным на конец 31 декабря 2022 года их структурам в целом принадлежит 71,2% капитал. Free float составляет 26,9%, менеджменту принадлежит 1,8% ритейлера.