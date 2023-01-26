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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Расписки Fix Price выросли на 3,7% после публикации отчетности и заявлений о дивидендах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки Fix Price выросли в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3,7% (до 377,8 рубля за штуку) после публикации компанией отчетности и заявлений о намерении возобновить выплату дивидендов.

Ритейлер Fix Price в IV квартале 2022 года увеличил выручку на 13,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 75,8 млрд рублей. В частности, розничная выручка, которая генерирует большую часть доходов компании, выросла на 14%, до 67,4 млрд рублей. Оптовая выручка составила 8,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 13,3%.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 5,2% (динамика учитывает корректировку вследствие укрепления рубля). Покупательский трафик при этом сократился на 4,1% на фоне продолжающегося снижения потребительской уверенности. Средний чек в IV квартале вырос на 9,7%.

Ритейлер Fix Price продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить выплату дивидендов, говорится в сообщении компании. "Мы продолжаем вести работу по данному вопросу и прорабатываем решения, которые, с учетом действующих регуляторных и санкционных ограничений, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Дмитрия Кирсанова.

Конкретные сроки Кирсанов не уточнил.

В сентябре прошлого года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.

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